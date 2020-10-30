台灣第一期溫室氣體階段管制目標，是以2020年較基準年（2005年）減量2％，但外界認為碳排居高不下，數據成績單不夠漂亮，面對第二期目標來臨，環保署長張子敬期許即便循環經濟被認為「經濟不可行」，也希望能透過法令、補貼讓「資源循環」，只要能讓資源循環起來，低碳轉型就會成功。

張子敬表示，從一開始訂出減碳路徑時，已經預見到以2005年為基準點來規劃路徑，一開始緩升，之後才會向下降，「這是我們的預期」，第一階段降低2％，原本還會覺得有些挑戰。他解釋，不是企業不願意做，而是台灣最大的問題在於能源有98％都來自進口石化原料，如果沒有改變燃料型態、要大量減碳真的很困難，要利用再生能源才有機會。

張子敬坦言，從現在看起來要達到2％，「這目標不是沒有機會達到，只是還要很努力」，從溫室氣體排放量來看，現在已經回到2005年時的水準，今年還有機會繼續減，離2％目標不會太遠。

環保署下一階段第二期溫室氣體階段管制目標草案已出爐，明確規範能源、製造、運輸、住商、農業及環境部門等六大部門在2025年溫室氣體排放上限，須較2005年基準年再減10％，同時訂定電力排放係數目標：2025年每度電排放0.388公斤二氧化碳（CO2）。張子敬指出，這讓環保署更進一步檢討溫管法還有哪些要加強。

近期外界熱烈討論碳相關費用，傳出環保署規劃比照新加坡針對排碳大戶課徵「碳費」。張子敬解釋，由於歐盟打算在2023年開始實施「邊境碳稅」，如果產業減碳不力，成本就會增加，台灣的高科技產業都是以外銷為主，這樣等於會增加另一層非關稅的貿易障礙，這也促使環保署有更積極的做法協助企業達到減碳目標。

張子敬強調，過去碳費跟碳稅都有討論，但目前認為碳費最可行，而環保署在收費有空污、水污等經驗，所以碳費設計方式也是希望能比照專款專用，對於努力減碳的企業可以獲得適當的補助，而還沒有開始減碳的企業則會面臨收費的壓力，「這是一個經濟工具，不是財政工具」。

全球供應鏈對綠電需求越來越大，太陽能發電今年也在台灣的夏季尖峰用電貢獻良多。張子敬說，環保署有些很顯而易見的綠色政策，像使用綠色建築、鼓勵建築建置綠籬、綠牆，「但這些都很治標」。

談到減碳、低碳真正治本，張子敬強調，環保署長期推動資源回收，是希望「讓資源動起來」。以玻璃為例，從礦石提煉、把玻璃熔化，兩者相比耗能差很多，後者更減排、低碳，但要引導企業決定是否投入循環經濟，最重要就是成本考量，最顯易見例子就是再生紙，因為成本較原生紙更高，很難光靠經濟效益建立循環。

「如果只講循環經濟，當企業覺得經濟不可行的時候，就無法循環。」張子敬強調，站在環保署的立場，期待資源可以一直循環，所以在行政措施、法令上，甚至運用回收基金，透過適當的補貼，讓資源循環動起來，就能實現低碳轉型的目標。

(工商 )