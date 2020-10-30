國泰人壽的新契約保單曾經一年就需要耗費4千萬張紙，在下定決心推動行動投保、無紙化服務、電子保單後，國壽2012年到2019年省下的紙張，可以堆出47棟台北101大樓的高度，同時國泰人壽在2020年獲得壽險業首張環保署的減碳標籤。

自此國壽的商品都可印著「綠色腳丫」，代表低碳、綠色消費，國泰人壽總經理劉上旗表示，「響應節能減碳是三贏的策略，國壽可以落實ESG、企業社會責任；業務員無紙化服務、行動投保與理賠，工作更效率化、專業化；保戶不只是向國壽投保一份保障，更是買綠色商品，為地球盡一份心力。」

同時在行動化、無紙化後，劉上旗說國壽的服務可更即時，如電子保單申請理賠，保戶只要將單據拍照上傳，即可快速獲得保險金，同時目前壽險公會正在推動的理賠保全區塊鏈，若沒有各公司前面努力推動的行動化投保、電子保單，就根本做不到區塊鏈的發展，這也是保險科技未來推動的重要基礎。

劉上旗指出，早些年國壽業務員在招攬時，常要攜帶一袋紙本要保書、一袋建議書、一袋變更書出門拜訪客戶，被戲稱是三袋公主，有時還怕客戶填錯資料，又多帶備份，不僅造成很多紙張的耗用，服務效率也不好，而且每天看業務員們大包小包的騎車四處拜訪客戶，也蠻危險的。

每年光是這些要保書、建議書、文宣等紙本，就是極大的耗費，且碳排量也不低，國壽從2012年開始決定推動無紙化服務，透過行動化與電子化方式，為客戶辦理大大小小的保險業務。但這看起來很簡單的決定，對當時有著2.5萬名業務員的國壽來說，卻是極艱難的一步。

劉上旗說當時國壽有27％的業務主管符合退休資格，另有17％業務員也符合退休年資，也就是說有不少業務同仁，因為年紀偏大，iPad對他們來說只是逗孫子、玩切西瓜遊戲的玩具，要改變傳統紙本服務習慣，學習數位工具，對這些資深業務員來說是有一定的門檻及心理障礙，加上擔心網路不穩，如果投保過程中網路太慢，系統一直轉圈圈，造成客戶不開心，辛苦談成的保單可能就飛了。

劉上旗形容國壽當年下定決心，動用龐大的行政、IT部門優化系統界面、確保網路的穩定度，以及全省跑透透做教育訓練，目前國壽業務員有99％以上擁有行動服務載具，行動投保使用率達99.15％。

且自2019年7月起推動保單全面電子化後，目前使用率也超過90％，一份保單從必須印出20～100多頁，到現在只要印必要的三到五頁，大部分都可以電子保單方式保存，經過計算，從2012年到2019年國壽因此省下的紙相當於47棟台北101大樓的高度。

同時，國壽與外部顧問、查驗證單位合作，計算保單的碳足跡（ISO 14067），發現國壽每張保單從原料取得、製造、服務到最後契約終止，所產生碳排放加總後為3.37公斤，三年間相比減少14％的碳排放，超過環保署三年需減少碳排放量3％的標準，相當於種下40萬棵樹，因此環保署頒給國壽業界首張且唯一的減碳標籤。

國壽目前可說是推動得早，且保險碳足跡遠低於其他公司，國壽的業務同仁對這枚綠色腳丫也十分自豪，不少年輕人才都是看著國泰金相關ESG作為，決定加入國壽，並矢志要帶著保戶一起保護地球。

(工商 )