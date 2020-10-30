谷歌母公司Alphabet財報揭曉，原先受疫情打擊的廣告收入在第三季展現強勁反彈，推升營收獲利雙雙超越分析師預期，使得Alphabet周四盤後股價一度大漲9％。

分析師指出，因疫情影響使得旅遊與休閒活動停擺，令廣告商在第二季縮減支出，但隨著全球逐漸重啟經濟，帶動第三季廣告支出回溫，美大選帶來的政治廣告收入，也為谷歌業績增長助一臂之力。

Alphabet財務長波拉特（Ruth Porat）指出，所有地區與行業的廣告銷售大幅增加，舉例來說，美國上季廣告收入勁揚15％，反觀第2季僅增1％。

不過波拉特拒絕預測此趨勢是否延續到第四季。她提及：「我們很高興在第三季的表現，但外部環境充滿不確定性」。

上季營收461.7億美元，每股盈餘16.4美元，兩數據遠超越Refinitiv調查分析師預估的429億美元、11.29美元。

(工商 )