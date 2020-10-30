台中市議員何文海30日質詢時，端出一大盤外觀似餅乾的滅鼠藥，質詢環保局滅鼠有效嗎？沒跟著都市老鼠口感升級，還是用田間滅鼠配方，老鼠看都不看，聞都不聞，對著滅鼠藥說「謝謝，再見！」要求與時俱進，環保局代理局長陳宏益表示，今年滅鼠藥編列250萬元，要向何文海請益找出都市老鼠新配方，提醒「不讓鼠來」、「不讓鼠吃」、「不讓鼠住」三不原則。

何文海說，以前滅鼠業務在農業局，現在移轉來環保局，每年都有編列預算購買滅鼠藥，讓民眾可以索取滅鼠，但不少民眾向議員陳情反映，市府發給的滅鼠藥效果並不理想，投放滅鼠藥區域，老鼠根本就不吃環保局發放的滅鼠藥，質疑功效並不顯著。

何文海表達民眾對於滅鼠藥的疑慮，要求環保局必須審慎了解目前滅鼠藥的功效，如果滅鼠藥老鼠不吃那等同於沒有效用，建議環保局要仔細評估滅鼠藥是否該更換配方，或者用其它方式替代滅鼠，徹底解決鼠患問題。

台中市一年編列250萬元滅鼠劑，何文海說，這種老鼠藥連老鼠看了都搖頭，連聞都不聞，還會對著滅鼠藥說「謝謝，再見！」質疑到底滅鼠藥是農業局有效？環保局有效？250萬元像丟至海底不見成效。

何文海舉例，50年代全民滅鼠運動，政府讓民眾拿著老鼠尾巴來領5元，但現在都市老鼠吃的東西不一樣，但政府用老舊配方，滅鼠效果不彰。

陳宏益表示，落實滅鼠行動「三不原則」，不讓老鼠進出、不讓老鼠吃喝及不讓老鼠居住，才能有效杜絕鼠輩的危害，包括多留意老鼠出入路徑、家中廚餘桶加蓋、動物飼料妥善包裝，清除居家雜物，避免鼠類孳生，讓家鼠危害遠離。

台中市議員何文海30日質詢，端出一大盤外觀似餅乾的滅鼠藥，質詢環保局滅鼠有效嗎？（盧金足攝）

(中時 )