半導體設備零組件廠意德士科技(7556)今天以每股88元參考價掛牌上櫃，股價開高達115元，大漲3成，蜜月行情不受台股下跌影響。

意德士成立於1999年，主要生產全氟密封材料，並透過與日商NTK合資成立的誼特生產靜電吸盤及陶瓷加熱器，主攻晶圓代工及記憶體廠的薄膜、蝕刻、擴散及曝光前段製程模組領域。

受惠於全氟密封材料產能擴增，意德士今年來營運穩健成長，前9月營收3.07億元，年增7.91%，法人估全年營收可望再創新高。公司上半年合併營收2.06億元，年成長16.5%，平均毛利率43.7%，歸屬母公司稅後淨利0.38億元，較去年同期成長16.6%，每股淨利2.05元。

意德士近幾年來將產品線分為三大區塊，一是應用在蝕刻、擴散、薄膜等製程的全氟化密封材，包括代理及自製且營收占比達五成。二是應用於曝光製程設備的真空吸盤生產銷售及維修，三是應用於薄膜製程的靜電吸盤及陶瓷加熱器維修等。

意德士目前在台灣售後市場占有率約5%，新廠擴建完成且在三年內滿載，預期市占率可望上看12.5%，長期目標希望可拿下25%市占。真空吸盤已獲採用於5奈米晶圓廠中，3奈米晶圓廠完工後可望再打進供應鏈。另外，意德士的全氟化密封材已切入台積電化學品供應鏈，應用在先進製程晶圓廠。

意德士今天股票掛牌上櫃，開盤股價達115元，大漲27元，漲幅達30.68%。早盤維持在105元以上。

(時報資訊)