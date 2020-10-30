小貨車當場翻覆，車上運載冷凍食品散落車道，2車駕駛分別受到輕傷，送往醫院急救，都無大礙。（國道３對提供／吳建輝彰化傳真）

彰化國道1號南下219.5公里處，今天清晨6點發生追撞事故，自小客車駕駛疑似變換車道不慎，擦撞到小貨車，小貨車當場翻覆，車上貨品散落一地，造成車流回堵，國道三隊交通組長張弘杰表示，貨車上散落物品目前已經撿拾完畢，接近8點時已經恢復通車，詳細的肇事原因，仍有待調查釐清。

國道三隊交通組長張弘杰表示，這起事故發生在今天清晨6點40分，國道1號南下215.9公里處，張姓駕駛自小客車，疑似變換車道不慎，擦撞到李姓駕駛所駕駛小貨車，小貨車當場翻覆，車上運載冷凍食品散落車道，2車駕駛分別受到輕傷，送往醫院急救，都無大礙。

國道三隊交通組長張弘杰表示，貨車上散落物品目前已經撿拾完畢，接近8點時已經恢復通車，詳細的肇事原因，仍有待調查釐清。（國道３對提供／吳建輝彰化傳真）

張弘杰說，初步了解2車分別都僅有駕駛，並無乘載乘客，自小客車駕駛四肢多處擦傷，小貨車駕駛則是右小腿、左肩受傷，所幸送醫急救後，都沒有生命危險，因事故發生時，有大量貨品散落，因此封閉外側車道進行處理，於7點54分已將故障排除。

(中時 )