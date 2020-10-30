模特兒出身的女星梁以辰身材姣好，長相甜美的她在模特兒圈小有名氣，但直到在《娛樂百分百》「凹嗚狼人殺」表現突出，才終於受到大眾關注，還受封「狼人殺小辣椒」，梁以辰忙碌工作之餘，也時常在社群平台和粉絲分享美照，昨（29）日發布的一張照片，更是讓粉絲們大飽眼福。

梁以辰近期到露天泳池放鬆，也不忘換上比基尼分享火辣身材，她曬出一段影片，當時正要從池邊上岸，只見梁以辰戴著金邊眼鏡，將長髮俐落綁成丸子頭，穿著藍色系比基尼，秀出纖細零贅肉的身體線條，隨著她從水中起身，一雙白皙的逆天長腿也隨之露出。

她文中開玩笑說道，「想像自己在海島渡假」，由於疫情關係不能出國，她只能在國內露天泳池小度假，影片也讓粉絲紛紛大讚，「辣起來！」、「從不知道以辰可以這麼性感」、「OMG以辰太美了（本來就很美了）」、「名符其實～小辣椒」。

在 Instagram 查看這則貼文 梁以辰 YI CHAN LIANG（@yi_chan_liang）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 29 日 上午 6:21 張貼

事實上，過去梁以辰和男星連晨翔關係過從甚密，還見過雙方家長，日前卻被爆出雙方IG互相取消關注，儘管連晨翔解釋，這是因為他不希望媒體都關注在他的花邊新聞，想到專注在戲劇和唱片其他作品上，強調兩人仍是朋友，仍是讓人霧裡看花。

(中時新聞網)