國民黨前主席朱立倫（右一）30日到桃園市新興高中參加50周年校慶。（賴佑維攝）

國民黨前主席朱立倫30日到桃園參加新興高中50周年校慶，因日前行政院長蘇貞昌對桃園市長鄭文燦選總統議題，曾說「2024還早得很。」朱立倫說，希望鄭文燦持續努力，「畢竟要過蘇院長這關還是有點辛苦。」

朱立倫說，對於未來桃園市長人選，有意參選者，一定要深根基層了解民意。他說，桃園非常的大，有兩百多萬人口，過去擔任8年縣長，非常清楚桃園的民情。未來的人選要對桃園未來的願景、年輕化的桃園提出想法、政見。

媒體詢問空軍墜機，他說，對於F5E不幸墜落、空軍飛行員殉職，感到非常難過。朱提及，這幾年來已經30幾架，造成37位空軍飛行員殉職，這是非常痛心難過的，他也說，一定支持空軍、國防也希望勇鷹計畫趕快完成，換裝所有的教練機。

針對萊豬議題，朱立倫表示，國民的健康超越一切，政府不單用國際貿易角度，要用全民角度思考，尤其是民眾健康。他認為，民眾要求，能夠保障不要隨便吃到萊豬，至少各方面標誌、管制要清楚，民進黨不能夠用模糊的方式帶過，這是全民健康的問題。

針對鄭文燦是2024年總統參選熱門人選，蘇貞昌日前曾說，現在是2020，2024早得很。朱立倫說，鄭文燦是桃園現任市長，相信一定會努力做好市政，剛剛和鄭文燦同台，也彼此加油，希望鄭文燦持續努力，「畢竟要過蘇院長這關還是有點辛苦。」

(中時 )