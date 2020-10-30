好鎮出「好筍」，由竹山鎮公所舉辦的第一屆竹山鮮筍節評比出爐！選出5間餐廳將竹筍大變身，於10月29日在鎮公所大禮堂舉辦發表會，業者現場端出自己最有特色的「筍子」餐點，更配上精細雕工，讓民眾看得漂亮、吃得美味。

竹山鎮公所辦理第一屆竹山鎮鮮筍節推廣行銷活動，鼓勵在地店家將履歷認證竹筍料理成美食及點心，活動由6月的資格審查展開，經過評比、指正、修正到這次記者會的呈現，耗時4個月，就是希望未來能將更美味的筍料理送到消費者面前。

這次評選出來的店家，共分為兩類：餐飲類有東方食府、碧竹園餐廳、七彩精緻美食坊、耄饕客棧、青竹文化園區5間店家出線；點心類的店家有飛比樂斯烘焙工作室、品丞麵包坊、樂福亭手工烘焙工作室、雙喜美食品行等4家店家入圍。鎮公所也特別製作導覽地圖，並導入APP，要讓民眾一鍵全部擁有。

竹山鎮長陳東睦表示，2021竹山「牛舞花」竹藝燈會將於12月31日開幕到明年2月28日止，評選出來的優良店家，也會配合燈會推出筍料理餐並且有特別優惠折扣，鎮公所更推加碼送活動，只要消費額滿店家需求，再送兩雙特色竹筷子，讓民眾逛花燈，吃筍餐、用竹筷，相關訊息在竹山鎮官網和粉專皆可查詢。

(中時 )