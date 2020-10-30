雖被外界預估是今年NBA選秀狀元熱門人選之一，「球弟」拉梅洛鮑爾卻把自己行情越打越糟糕了！根據《夏洛特觀察者報》記者波奈爾30日報導，球弟最近在不少球隊的試訓表現不太理想，也讓他的選秀行情一舉跌出前3順位以外。

「拉梅洛鮑爾在試訓表現不佳，我已從不少消息人士那邊得知，他沒藉由試訓提升各隊對他的印象，反而讓他可能跌出前3順位，」波奈爾表示，「那些選秀順位靠後的球隊，現在針對他的研究更多了，因為他越來越有可能掉到後面。」

身為鵜鶘後衛「球哥」朗佐鮑爾的最小弟弟，19歲的拉梅洛鮑爾去年選擇不去NCAA打球，而是加盟澳洲職業聯賽伊拉瓦拉老鷹隊，打了12場平均拿到17.0分、7.5籃板與7.0助攻，原本他被預估能在前3順位選上，如今看來並非如此。

目前拉梅洛鮑爾已經接受擁有今年狀元籤的灰狼試訓，看來結果並不理想，接下來他將陸續前往擁有榜眼籤的勇士，以及擁有探花籤的黃蜂、擁有第4順位選秀權的公牛等隊試訓，假如他仍沒辦法拿出應有表現或水準，選秀行情恐將大跌。

(中時 )