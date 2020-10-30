由ONE老師、村田雄介老師原作，日本集英社在內版權委員會全力監修，玩蟹科技開發之首款「一拳超人」正版授權動畫手遊《一拳超人：最強之男》繁中版於今(30)日宣布，擁有龍級堅強實力、各方英雄玩家擁護、愛戴的怪人協會參謀「張望怪」將於 11 月 1 日限時亮相！官方團隊為歡慶「張望怪」首次降臨遊戲中與英雄玩家們並肩作戰，更趁勝追擊推出應景萬聖節驚魂主題企劃特輯，不僅精心打造鬼怪驚奇的主城街道場景，也首度同步公開「張望怪 不朽木乃伊」全新時裝團購活動並復刻開啟「阿修羅獨角仙 南瓜伯爵」時裝照片箱活動，各種駭人、趣味內容輪番上陣，超多好康登入即領！喜愛《一拳超人：最強之男》的英雄玩家們千萬別錯過此次精彩活動，快號召親朋好友一起參加團購活動讓「張望怪」在遊戲中更加應景、與眾不同吧！

《一拳超人：最強之男》繁中版萬聖節驚魂主題企劃 「張望怪 不朽木乃伊」全新時裝團購 11 月 1 日同步開啟！

《一拳超人：最強之男》繁中版「阿修羅獨角仙 南瓜伯爵」萬聖節應景時裝 11 月 1 日復刻回歸！

《一拳超人：最強之男》繁中版 怪人協會參謀「張望怪」龐大攻擊輸出技能搶先揭曉！

張望怪

名義上為怪人協會中參謀，輔佐「怪人王」遠呂智。

聲優：子安武人

系列：超能

陣營：怪人

定位：全體攻擊、生命掌控、超能核心

技能：

普攻：情報偵察。派出偵察機探測單體目標，命令攻擊力最高的隊友進行「追擊」，並恢復自身攻擊力120%的生命值。

絕技：立方坍縮。對敵方全體目標造成110%攻擊傷害，並降低目標15%生命值上限，持續2回合(生命值溢出部分立刻削減)。

被動：協會參謀。提高全體隊友15%生命值上限，持續2回合。同列角色為怪人時，為張望怪分擔50%受到的傷害(生命值低於20%不再分擔)。永久增加自身生命值。

核心：

詭謀之力．初：

初級效果：每回合獲得3點能量，登場後立即進入30%強度暴走狀態(持續1回合)。

啟動條件：上陣1名格鬥系及2名超能系角色。

高級效果：2回合內，己方生命值增幅效果提高至4倍，若行動後生命低於50%上限，可恢復40%上限的生命值(每人每回合1次)。

啟動條件：上陣1名格鬥系及3名超能系角色。

詭謀之力．極：

初級效果：每回合獲得3點能量，登場後立即進入30%強度暴走狀態(持續1回合)。

啟動條件：上陣1名格鬥系及2名超能系角色。

高級效果：己方絕技傷害提高30%，2回合內若行動後生命低於50%上限，可恢復40%上限的生命值(每人每回合1次)。

啟動條件：上陣1名格鬥系及3名超能系角色。

《一拳超人：最強之男》繁中版龍級怪人「張望怪」強大技能設定首度公開！

《一拳超人：最強之男》龍級怪人「張望怪」限時招募、萬聖節應景專屬搗蛋活動即將開跑！

【活動1】龍級怪人「張望怪」限時登錄

活動時間：2020.10.31 05:00 - 2020.11.07 05:00

活動內容：凡於活動期間內登入遊戲，即可獲得豪華虛寶登入獎勵。

【活動1】龍級怪人「張望怪」限時登錄

【活動2】龍級怪人「張望怪」限時招募

活動時間：2020.11.01 05:00 - 2020.11.08 05:00

活動內容：凡於活動期間使用限時招募券參與「限時招募」，即有機會抽中限時招募專屬怪人「SSR 張望怪」。

【活動3】龍級怪人「張望怪」限時招募回饋

活動時間：2020.11.01 05:00 - 2020.11.08 05:00

活動內容：凡於活動期間內至「限時招募」卡池抽卡，抽取至指定次數還可獲得額外獎勵。

【活動3】龍級怪人「張望怪」限時招募回饋

【活動4】龍級怪人「張望怪」角色試煉

活動時間：2020.10.12 05:00 - 2020.10.19 05:00

活動內容：凡於活動期間內登入遊戲，並使用龍級怪人「張望怪」完成指定任務，即可獲得豐富獎勵。

【活動4】龍級怪人「張望怪」角色試煉

【活動5】萬聖節豪華送禮

活動時間：2020.10.30 05:00 - 2020.11.07 05:00

活動內容：凡於活動期間內登入遊戲，即可領取萬聖節專屬登入獎勵，連續登入7天更可獲得萬聖節專屬形象徽章。

【活動5】萬聖節豪華送禮

【活動6】「張望怪 不朽木乃伊」時裝限時團購

活動時間：2020.11.01 05:00 - 2020.11.15 05:00

活動內容：玩家可於活動期間內使用時裝券購買團購「張望怪 不朽木乃伊」時裝(每期團購僅可購買1次)，參與時裝團購的玩家在購買時裝後可獲得稀有獎勵1份，越早購買獎勵越豐厚。團購價格將隨活動時間逐漸降低，最低折扣4折。團購活動結束後，系統將統一計算達標門檻，根據最低折扣價格回饋相對應的鑽石獎勵。

【活動6】「張望怪 不朽木乃伊」時裝限時團購

【活動7】「阿修羅獨角仙 南瓜伯爵」時裝回歸、照片箱開啟

活動時間：2020.11.01 05:00 - 2020.11.15 05:00

活動內容：凡於活動期間至超市時裝區以經費購買「阿修羅獨角仙 南瓜伯爵」角色的時裝券，即可成功解鎖獲得該角色全新時裝，再至超市禮包區購買南瓜伯爵照片箱，累積完成收集時裝角色還可額外獲得相冊獎勵。

相冊收集獎勵

1張：穿戴時自身免傷率+2%

3張：獲得「阿修羅獨角仙 南瓜伯爵」手辦

5張：穿戴時自身傷害率+2%

6張：全體角色生命+1%

《一拳超人：最強之男》繁中版「阿修羅獨角仙 南瓜伯爵」萬聖節應景時裝 11 月 1 日同步登場！

※上述活動之獎勵內容皆以遊戲內實際公告為準

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