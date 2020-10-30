萊豬將在明年元旦進口，雖中央官員強調美豬腥味重，行政院長蘇貞昌也說過「吃下去就知道」，新北市長侯友宜30日在議會答詢時表示，過去美豬因沒有放血腥味重，但現在也都放血了， 美豬、台豬基本是分不出來，至於法令中央地方不同調，侯友宜強調，法律解釋與地方管理會同步進行。

新北市議員葉元之30日總質詢美豬議題，他指出，萊豬明年1月1日就會進來，雖有7成民眾反對進口，中央卻不願溝通，也沒有了解產地來源情形，甚至十個縣市訂定萊克多巴胺零檢出自治條例，中央還要求各縣市政府修正，否則自動失效。

葉元之強調，法律問題不能是由衛福部與行政院解釋，新北市府與議會應該主動出擊，去函司法院要求解釋。

葉元之指出，當初司法院曾針對電子遊戲管理提出釋憲，中央要求電子遊戲場距離50公尺以上，各縣市政府自治條例則要求離得更遠，認為中央訂定最低標準，地方自治認定更嚴格是沒有互相牴觸，同理中央訂定萊豬10ppm以下，地方要求零檢出並沒有疑慮。

新北市法制局長吳宗憲表示，目前台中因自治條例已經通過，研擬提釋憲，新北自治條例仍在議會審議，不過新北會先行文中央了解，自治條例通過送行政院核備時，也會依中央說法，採取下一步。

侯友宜說，新北自治條例如果通過後，會看中央的回應，如果不願核定，或是各縣市要不要釋憲，都可以繼續了解。

侯友宜說，最主要就是中央一直無法做好源頭把關與加工管控，新北除要求學校不能使用萊豬，其他部分也在積極準備，在法律戰與管理都會齊頭並進。

葉元之也說，蘇貞昌曾說吃了就能馬上分辨出美豬與台豬根本是「騙人」很多豬肉商也向他反映一定會有標示不清的問題。

肉販之子侯友宜也說，過去美豬會腥是因為沒有放血，但現在美豬也都放血了，腥味也沒有了，美豬跟台豬基本是分不出來，也有很多部分醃起來了，很難分辨，新北會做好食安把關。

(中時 )