你喜歡跟身邊的朋友分享正確、即時的美食、景點訊息嗎？Google在地嚮導（Local guide）正是這一類服務。任何一位網友只要有Google帳號，都能申請成為在地嚮導，並且在你前往特定地點時，分享所知。為了向在地嚮導致意，Google悄悄寄出了期間限定優惠，入手Pixel 5能直接打9折，享有其他人沒有的福利！

凡有訂閱Google在地嚮導，並且有訂閱相關官方電子郵件的網友們，近期應該都有收到來自Google寄出，主旨為「在地嚮導精選社群資訊」的信件。當中除了跟往常一樣，加入了在地嚮導提供的實用資訊與經驗分享，也為Google在地嚮導提供了購買Pixel 5更為優惠的福利。且原本Google僅提供NT$900的優惠，但隨後又更新為直接打9折，讓你省更大！

Google Pixel 5是Google所推出的第一款支援5G的手機，採用高通Snapdragon 765G處理器搭配8GB LPDDR4x RAM，內建128GB儲存空間。外殼採用100% 回收再生鋁合金外殼，支援IP68 防塵/抗水等級，搭配6.0 吋FHD+ (1080 x 2340) 彈性 OLED (432 ppi)、長寬比 19.5:9的螢幕，支援90Hz螢幕更新率，支援快充、無線充電（Qi標準），以及無線電力分享（以無線充電方式為其他設備充電）。在台售價是NT$18990，共有純粹黑以及灰綠色的款式。

目前不清楚Google向在地嚮導發出Pixel 5優惠購機資訊的標準是什麼。但無論如何，凡收到上述特定信件的在地嚮導，透過信件內的連結跳轉到Google Store下單購買Pixel 5，就能以NT$17091的價格入手，也就是9折價。另外可搭配Pixel 5的官方保護殼也已上架，有興趣可一同入手（NT$1390）。

如果想搭配門號來申辦的話，Google Pixel 5與台灣大哥大獨家合作。另外與Google Pixel 5、Pixel 4a 5G一同發表的智慧音箱Nest Audio也已經在Google Store以及台灣大哥大相關通路開賣。不想錯過下一次Google在地響導專屬優惠的你，也可即刻申請在地嚮導資格，分享你所到地方的正確資訊，讓更多藉由Google地圖搜尋相關資訊的網友都能一同獲得幫助。

(科技)