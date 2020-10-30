女學生遭擄的路段。（曹婷婷攝）

長榮大學馬來西亞籍24歲鍾姓女學生28日從學校離開不久，就在校園附近台鐵沙崙支線下遭擄勒斃，被梁姓凶嫌帶往高雄棄屍，該路段是不少學生取道上下學必經的路，但學生反映該路段很暗，附近居民也證實該路段路燈「只亮幾盞，多數沒亮！」實際走一趟，該路段不少盞路燈都被偷剪電線。

由於上個月同路段才發生長榮女大生類似擄人未遂事件，今竟又發生憾事，網友痛批校方、警方無積極作為，有網友指出「如果多一點作為本來有機會預防的」、「一個月前那個受害女學生也有通報，最後也是不了了之」、「都通報了還是發生憾事，警察到底有沒有認真？」、「如果之前有發生過，在同一地點又發生，那就是警察不作為」。

校方表示，當地大潭社區治安良好，發生這種悲痛的事讓人遺憾痛心，校方在上月底獲悉有學生險遭擄走就已加強巡邏，後續警方承諾將在校內外增設巡邏點，歸仁區公所也強調會協助路燈安全改善。

發生這起悲劇之前，9月30日長榮大學就有女生報案，指出在學校旁輕軌鐵路橋下道路，遭一名略胖有煙味男子自後方摀住口鼻要拖進深色轎車，當時她尖叫，對方才急忙跑回車上。

台南隨機強擄 馬國女大生遭勒斃棄屍3米邊坡

(中時 )