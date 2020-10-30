亞馬遜上季營收與獲利均遠超出市場預期，但本季展望保守，受此打擊，周四盤後股價下跌1.87%，報3,151.04美元。

今年以來，亞馬遜股價已上漲74%，在美國前五大市值科技公司中表現最佳。

亞馬遜公布第三季營收為961.5億美元，優於市場預期的927億美元。每股盈餘為為12.37美元，遠超出市場預期的7.41美元。

亞馬遜預估第四季營收將介於1120億美元～1210億美元，較去年同期成長28%～38%，惟不如分析師預估的1123億美元。

該公司預估第四季營業利益將介於10億～45億美元，並假設新冠肺炎疫情相關成本約為40億美元，高於亞馬遜前一季預估的疫情相關措施成本將超過20億美元。

儘管如此，亞馬遜仍然是這場大流行病最大受益者之一，消費者蜂擁前去搶購必需品、雜貨與居家用品。其第三季出貨費用比去年同期大幅增加57%，達到151億美元。

隨著年底節日購物旺季到來，在網購可能取代到實體店面消費的預期下，亞馬遜可望迎來更大的需求。執行長貝佐斯（Jeff Bezos）在聲明中表示：「我們正看到比以往更多的顧客提前採購節日禮物，而這只是其中一個跡象，我們將創下前所未見的節日旺季。」

此外，亞馬遜的雲端運算部門Amazon Web Services第三季營收年增29%，為116億美元，符合市場預期。該部門營利為35.4億美元，優於市場預期的34.5億美元。

主要包括廣告業務在內的「其他」事業營收年增51%，為54億美元。包括Prime會員業務在內的訂閱服務營收年增33%，為65.8億美元。第三方商家營收年增55%，成長力道再度超越亞馬遜的第一方營收成長38%。包括Whole Foods Market在內的實體店營收較去年同期下滑10%。

(時報資訊)