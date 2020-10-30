今年上半年受到新冠肺炎疫情影響，影響台灣汽車零組件全球產值，但隨著全球汽車保有量的持續增加及轉單效應，工研院估計，預測售後維修市場(AM)將集中於第3季與第4季出貨，2020年全年產值新台幣2,135.4億元，較2019年產值僅個位數衰退，年減約3.3％。

台灣汽車零組件是極具外銷競爭力的傳統產業，主要外銷汽車碰撞零組件，包括保險桿、後視鏡、車燈(汽車頭燈與尾燈)、車門把手、水箱護罩等外飾件，台灣領導廠商憑藉長期累積的模具製造、塑膠射出成型、法規認證等實績，在全球AM市場占有相當高的市占率與成本競爭優勢。

工研院指出，今年受到肺炎疫情在各國迅速蔓延與封城停工、物流與供應鏈中斷，打亂汽車零組件供應體系，肺炎疫情持續發展將影響汽車零組件產值表現，歐美日等主要外銷市場受到第二波疫情影響，年度產值表現需視台商產能利用率提升程度而定。

在軟硬體、網路、材料等技術精進與集團化的背景下，汽車朝向自動駕駛(Autonomous)、車輛聯網(Connected)、電動動力(Electrification)與共享服務(Shared & Service)發展，導引汽車零組件具備模組化、智慧化、電動化與輕量化特徵。展望未來汽車零組件將朝向大量生產與客製化服務，智慧製造與行車服務將扮演重要角色。

工研院建議，台灣汽車零組件產業維持以外銷為主，短期內仍以美國為最大外銷市場，因應美國高關稅保護與美國製造政策，政府推動新南向政策有助於台灣汽車零組件廠商分散外銷市場與迴避貿易風險，廠商除兼顧最大客戶的北美市場外，宜儘早布局新興國家市場。

(時報資訊)