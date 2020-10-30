日本Panasonic正在試圖挽救與特斯拉(Tesla)十餘年來的長期合作關係，公司周四表示，正在依照車商要求的新電池型式來為特斯拉發展一新款電池。

特斯拉新電池型式為一名為4680的大型圓柱形的電池，能儲存更多電力和較容易製造。特斯拉在此前電池日宣稱，要將電池成本砍半，至2030年要加速電池生產將近100倍。而該4680圓柱型電池為擊中特斯拉目標的重要策略。

Panasonic財務長梅田博和在財報過後的新聞簡報中表示，在特斯拉電池日(九月)過後，公司就馬上開始工作，並正準備同步建立一原型生產線。

特斯拉電動車銷售的活耀，穩定了Panasonic與特斯拉在內華達州合資工廠的獲利；該內華達州工廠歷經數年的生產不順利以及對美國夥伴的延遲交貨。

梅田表示，公司決定明年在內華達州新增一生產線，產能將提高10%，到2022年的年產能將達到380~390億瓦時。公司目標在3~5年內將特斯拉電池事業的獲利率訂在5%。

Panasonic在第二財季(7~9月)的營業利益來到928億日圓(約8.86億美元)，遠優於去年同期的839億日圓，增加11%。全年獲利展望維持在1500億日圓。

特斯拉曾表示，將在數個高度自動化工廠建造自己的電池，但也會持續現有電池供應商關係，包括Panasonic、樂金化學，和寧德時代的新能源科技。

(時報資訊)