美國總統大選在即，市場波動度持續增加，美國總統選舉與台灣民選總統方式不同，其非透過「人民直選」，而是採取一套獨有的選舉人團制度，而目前全國民調結果已不是需要關注的重點，應關注搖擺州選情狀況。過去不管是共和黨或民主黨的候選人，皆必須在搖擺州的大選舉人票倉上，拿下選票才能確保當選當年度的總統。富邦金(2881)旗下富邦證券表示，以過去歷史上美國總統大選前後，皆會出現大幅震盪的行情走勢，過去在美國總統大選前皆較容易出現上漲行情，但於選後則較容易出現下跌行情，整體來說多空方向較為詭譎不定，投資人可依需求選擇合適的期貨避險商品。

美國各政黨主要的票倉則區分為紅州、藍州及搖擺州，紅州為共和黨的主要票倉，藍州為民主黨的主要票倉，但最重要且左右美國總統大選選情的則為搖擺州，最主要是因為沒有單一政黨能夠長期於搖擺州勝出，而傳統著名的搖擺州包括佛羅里達州、俄亥俄州、北卡羅來納州、維吉尼亞州、科羅拉多州、愛荷華等六大州；另外，過去美國總統大選的歷史上，搖擺州對於美國總統大選的結果也將有直接影響，故目前來看，若搖擺州仍為民主黨的拜登為主要領先者的話，拜登當選美國總統機率仍將維持偏高。

富邦證券表示，若以川普成功連任的情境分析，美股期貨將受惠於川普將有望再推減稅政策，再創新高，不過若是川普於選後再度讓中美貿易衝突升溫，美股期貨則轉向關注空方部位的操作機會；在原油期貨方面，川普將維持石化能源政策，預期能源出口的利多有望持續，輕原油及布倫特原油有望轉為上行趨勢；在歐元期貨方面，聯準會有望維持寬鬆政策，加上川普弱勢美元政策有望延續，預期歐元將有望維持上行動能；在黃金期貨方面，聯準會有望維持寬鬆政策，加上川普支持能源產業，預期通膨將有望升溫，黃金有望維持上行趨勢；在陸股相關的A50期貨、恆生指數期貨及香港H股指數期貨方面，預期在川普後續無續任壓力的影響下，將對中國施加更大的壓力，在此情況下，需多加留意陸股相關期貨的下跌風險。預期在川普當選後恐將對中國施加更大的壓力，恐將導致美國及中國的經濟出現大幅震盪，在避險上，可透過美股期貨的空方、美債期貨的多方、日圓期貨的多方部位進行避險。

若以民主黨候選人拜登當選的情境分析，美股期貨將有望受惠基礎建設政策推出，預期將推升美國經濟回溫，美股期貨將有望再創高點；不過若拜登再提加稅政策，美股期貨則轉向關注空方部位的操作機會；在原油期貨方面，恐因拜登將廢除石化能源補貼，預期能源業發展恐將受限，輕原油及布倫特原油將有下跌之風險；在歐元期貨方面，聯準會將有望維持寬鬆政策，預期歐元仍有望維持上行動能；在黃金期貨方面，受到聯準會有望維持寬鬆政策，及拜登擴大基礎建設政策的影響下，將推升美國通膨回升，黃金在通膨回升的情境下，將有望維持上行趨勢；至於陸股相關的A50指數、恆生指數期貨及香港H股指數期貨方面，中美衝突將有望於選後出現緩解，預期在拜登對於中國態度呈現相對友好的情況下，中國的壓力將有望減緩，陸股相關期貨將有望轉為上揚。預期在拜登當選後恐將對美國科技產業開刀，在避險上，可透過針對科技股的小Nasdaq指數、微型Nasdaq指數期貨的空方部位進行避險。

(時報資訊)