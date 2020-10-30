大陸電動車巨頭比亞迪公布截至2020年9月底止第三季業績，期內收入為445.2億元人民幣（下同），年增率40.7％；純利17.5億元，年增達13.62倍。扣除非經常損益後純利為15.8億元，年增11.3倍；每股獲利0.62元。

比亞迪H股30日港股開盤後逆市上漲4％後倒跌，最新報154.9港元，跌1％，成交額4.2億港元。

香港經濟日報30日報導，比亞迪預計，2020年全年純利介乎於42億至46億元，較2019年同期增長160.2％至184.9％。

比亞迪表示，預計2020年第四季大陸汽車行業持續向好，新能源汽車銷量穩步增長。公司全新旗艦車型「漢」和改款旗艦車型「唐」憑借強大的綜合實力已累計大量在手訂單，預計將繼續推動公司新能源汽車銷量強勁增長。

新能源商用車領域方面，比亞迪表示，其大巴憑借良好的口碑，市場拓展順利，預計銷量較2019年同期大幅增長。燃油車業務方面，「宋 Pro」持續熱銷和「宋 Plus」的熱賣，傳統車銷量繼續保持快速增長。

在手機部件及組裝業務方面，比亞迪稱，主要客戶份額持續提升，成功引入新的手機及其他智慧產品全球領導廠商，玻璃陶瓷及新型智慧產品出貨量增長迅猛。太陽能業務則繼續保持平穩發展，防疫物資市場供給逐漸穩定。

(工商 )