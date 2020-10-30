中共十九屆五中全會昨落幕，傍晚發布公報提到台港部分，指「要保持香港、澳門長期繁榮穩定，推進兩岸關係和平發展和祖國統一」。與五年前的第十八屆五中全會比較，公報描述港澳的內容大幅縮減。

全國人大常委譚耀宗指出，不認為內容縮減代表將香港邊緣化，強調香港長期繁榮穩定是重要目的及「大家的希望」，中央對港的期望亦已在深圳講話時發表，無須再次提出。

全國港澳研究會副會長劉兆佳估計，中央將繼續執行四中全會的對港政策，所以沒有特別增加對港內容。他指，本港已逐步恢復穩定和秩序，因此中央的對港政策重點會推動香港融入國家發展大局。

五年前的第十八屆五中全會，當時提到台港澳的部分，寫於經濟政策之後，而且一段內容共提出了三次提到香港，整段105個字：「深化內地和港澳、大陸和台灣地區合作發展，提升港澳在國家經濟發展和對外開放中的地位和功能，支持港澳發展經濟、改善民生、推進民主、促進和諧，以互利共贏方式深化兩岸經濟合作，讓更多台灣普通民眾、青少年和中小企業受益。」

當時北京列明香港與周邊地區合作發展的地位、功能，最後更表明支持港澳發展經濟、改善民生，甚至包括推進民主，內容具體提到對港的政策方向及有關願景。

(中時 )