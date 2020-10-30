為要求蔡政府針對瘦肉精輸台政策向國人致歉，國民黨立法院黨團今天第5度對行政院長蘇貞昌的施政報告發動杯葛，並擬定「戰線延長到年底」共識。黨團書記長林奕華今表示，只要行政院不回應民意，國民黨已決定打長期戰；她強調，道歉很簡單，但如果連展現謙虛都做不到，代表政府不可能會在其他食安議題做讓步；因此，杯葛報告，就是窮盡方法給蘇貞昌壓力。

立法院自9月18日開議後，依慣例需赴立法院進行施政報告並備質詢。但由於蔡政府在未向國會報告的情況下，突襲式宣布開放瘦肉精肉品全面輸台，與過去立場及承諾顯有落差，國民黨團遂喊出「先道歉、再報告」主張，要求蘇貞昌必須就此政策向國人道歉，才能上台報告。

因此，在蘇貞昌拒絕道歉的情況下，國民黨團已分別在9月22日，及10月13日、16日、20日，四度佔領立法院議場，拒絕蘇貞昌報告。今天院會開始前，蘇貞昌一到立法院就先隔空放話說，「國民黨這樣鬧我覺得很無厘頭，坐領高薪卻不做事，只會霸占主席台，妨礙民眾知的權利這樣很對不起人民。」形同再次向國民黨表達拒絕道歉的立場。

面對行政部門拒絕妥協，國民黨團經內部會議討論後，已擬定打持久戰，準備一路杯葛到年底會期結束，因此今天同樣發動甲級動員，佔領議場拒絕蘇貞昌的報告。

林奕華表示，站在維護民眾食安的角度，黨團確實已決定打長期戰，只要行政院拒絕回應民意，國民黨就會持續在立法院抗爭。她說，如果民進黨團想強力清場，代表民進黨就是獨裁威權，國民黨將強力回應，民眾也一定會看在眼裏。

然而，以道歉為訴求，杯葛行政部門報告，是否反而可能讓在野陣營，無法有直球對決的機會訴諸人民認同？林奕華直言，黨團確實討論過是否要透過質詢方式向行政院提出主張，問題是，依照這幾次的經驗，蘇貞昌往往就是只要完成質詢，議題就此結束，這反而讓問題無法獲得解決。

因此，林奕華表示，蔡政府未經與國會、社會溝通，逕自開放瘦肉精肉品輸台，危害國人健康與食安，這是事實；各在野黨也都認為行政部門確實有必要對此政策道歉。然而，道歉是很簡單的事，如果連這一點謙虛都做不到，試問蘇貞昌又怎會對在野黨提出的其他訴求做出讓步？

因此，林奕華強調，國民黨團決定只要不道歉，就會堅持杯葛到底，目的就是要給蘇貞昌壓力，藉此爭取在野黨維護民眾健康與食安權的空間。

(中時 )