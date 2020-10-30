五十二甲濕地權益促進會成員30日到宜蘭縣政府陳情並遞交陳情書。（胡健森攝）

數十位五十二甲濕地權益促進會成員今（30）日一同前往宜蘭縣政府遞交陳情書，希望縣府能協助向中央反應，透過直接徵收方式，來保障五十二甲濕地地主們的權益；有老農氣得大罵政府，政府不肯花錢徵收卻硬要人民的土地，這跟共產黨、土匪有什麼不一樣？

五十二甲濕地權益促進會的地主們上午在縣議會完成集結後，高舉著抗爭旗幟並一路喊著「直接徵收、保護濕地」口號，前往宜蘭縣政府遞交陳情書。

權益促進會會長邱錫奎表示，五十二甲濕地當初被畫設為國家級重要濕地，在行政程序上有相當的瑕疵，此外，依照濕地保育法規定，在畫設完成後應該在一年內訂定濕地利用保護計畫，如今已經延宕了5年進入第6年，卻依舊不見動靜，嚴重影響地主的權益。

邱錫奎說，濕地一旦進一步畫設核心區及復育區之後，連耕作都不行，只能作為學術研究使用，既然五十二甲濕地是國家級重要濕地，那就請中央政府直接徵收，讓濕地得到保護，也能保障地主的權益，達成雙贏。

69歲老農羅三朋說，他一輩子都在務農，自己的農地被畫設在濕地範圍內之後，影響非常大，除了不能蓋房子，子孫需要資金做生意，不僅土地想賣賣不掉，拿去抵押也貸不到什麼錢。

羅三朋氣憤地說，別人要東西都是拿錢買的，但政府卻是不想花錢還「硬要」，這跟共產黨有什麼不一樣？政府只聽環團的話，不經過農民同意就直接畫設為濕地，但環團這些人都只是喊爽的，如果今天是環團人士自己的土地被如此處理，看他們要不要？地主們願意配合政府來徵收土地利用，但政府卻不顧老百姓的艱苦，只想要地主犧牲，這又跟土匪有何差別？

(中時 )