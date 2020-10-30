環保署正在研擬《溫室氣體減量法》修法，時代力量立委陳椒華、民進黨立委洪申翰與台灣環保聯盟今在立法院召開記者會，表示溫減法修法的減碳目標是2005年碳排放量的50％，遠遠落後目前的國際趨勢，要求政府以 2050年達淨零碳排，作為修法和政策的規劃目標。

台灣環保聯盟會長劉志堅表示，歐盟、日本與韓國都在近日宣布要在 2050年達到淨零碳排及碳中和的轉型目標，中國也宣布要在2060年達成。而台灣目前的碳排放量依照德國看守協會 (Germanwatch)的評比，台灣減碳的表現是全球倒數第三，與世界主要先進國家相比是遠遠落後的。

陳椒華說，台灣在高耗能產業的減碳做得很慢，溫減法的修法還是不足，呼籲蔡政府要積極減碳，環保議題不是只是發展再生能源，還要產業升級，減少碳排放很重要。

洪申翰也表示，從去年到今年上半年，歐洲跟亞洲甚至中國都在強化政策目標，台灣接下來的氣候目標是甚麼？他認為關鍵在於與國際接軌。

他說，減碳現在已經不僅是環保問題，更是經濟問題，如果台灣在減碳上沒有作為，未來可能會遭國外碳關稅制裁，而國外也有很多企業要求產業鏈要使用百分百再生能源，到時候台灣製造業也會受到影響。他要求立法部門要強化減碳目標，讓台灣成為合格的地球公民。

(中時 )