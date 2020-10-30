明天是萬聖節，是糖果餅乾銷售旺季，傳統散裝糖果店卻因標示問題，面臨無糖果可賣的窘境，民進黨立委林俊憲今上午舉行記者會表示，食藥署規定單包裝糖果須清楚標示成分、製造日期等資訊，但各縣市政府對於散裝及單包裝認定不同，近期台中、屏東等地都有業者，因認定問題受罰，嚇得把糖果下架，呼籲中央應先落實散裝標示，並以輔導代替開罰。

根據食藥署施行細則規定，要求最大表面積不足80平方公分小包裝糖果，除品名、廠商名稱及有效日期不得小於2毫米外，其他項目標示字體之長度及寬度各得小於2毫米。此外，只要是完整密封的產品，就認定為單包裝，必須把完整資訊印在糖果上。

不過，林俊憲調查發現，按照食藥署解釋，果凍屬於完整包裝，但部分地方縣市認為是散裝，例如台北市政府就認定果凍是散裝，僅需集中標示即可，形成中央與地方解釋法規不同調。

林俊憲說，近期台中、屏東等地傳出有攤商因標示不清受罰案例，引發攤商恐慌，甚至有業者自發性下架，避免吃上3萬元罰單，若按照現行標準取締，恐讓迪化街一半的業者關門。

林俊憲提出3大改善訴求，要求食藥署應推動數位化揭露加工產品資訊，建立食品公開資訊平台，取代糖果包裝上密密麻麻的文字；其次輔導製造商建置相關包裝設備技術；第3點是在過渡期間，先是落實中央與地方對散裝標示認定一致，並以輔導代替開罰。

對此，食藥署副署長林金富表示，糖果包裝上文字小，他有老花眼看不清楚，相關法規修正會帶回去研議；至於以輔導代替取締，依據現行法規有困難，如何在消費者與業者權益間取得平衡，內部會再研議。

(中時 )