台南警方說明長榮大學鍾姓女大生被擄遇害案情。

台南長榮大學一名馬來西亞籍24歲鍾姓女大生，28日晚間從學校返回宿舍途中後失蹤，警方獲報追查到28歲梁姓男子涉隨機擄人，梁嫌29日被捕後坦承殺害鍾女，將人棄屍在高雄阿蓮山區，29日晚間尋獲鍾女遺體。警方今天對此案說明表示，梁嫌被捕後坦承2次擄人行為，28日晚上9時許擄走鍾女，29日下午3時許棄屍，目前無業，與父母同住，有多次竊盜前科，犯案地點與住處接近。

(中時新聞網)