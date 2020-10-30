台南長榮大學一名馬來西亞籍24歲鍾姓女大生，28日晚間從學校返回宿舍途中後失蹤，警方獲報追查到28歲梁姓男子涉隨機擄人，梁嫌29日被捕後坦承殺害鍾女，將人棄屍在高雄阿蓮山區，29日晚間尋獲鍾女遺體。警方今天對此案說明表示，梁嫌被捕後坦承2次擄人行為，28日晚上9時許擄走鍾女，29日下午3時許棄屍，目前無業，與父母同住，有多次竊盜前科，犯案地點與住處接近。
(中時新聞網)
台南長榮大學一名馬來西亞籍24歲鍾姓女大生，28日晚間從學校返回宿舍途中後失蹤，警方獲報追查到28歲梁姓男子涉隨機擄人，梁嫌29日被捕後坦承殺害鍾女，將人棄屍在高雄阿蓮山區，29日晚間尋獲鍾女遺體。警方今天對此案說明表示，梁嫌被捕後坦承2次擄人行為，28日晚上9時許擄走鍾女，29日下午3時許棄屍，目前無業，與父母同住，有多次竊盜前科，犯案地點與住處接近。
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