台灣錢淹腳目，不代表台灣民眾都有美好的金融生活！台灣金融研訓院最新調查發現，台灣有47％的家庭，家庭年收入低於80萬元，對照主計總處家庭收支調查之平均支出水準，呈現入不敷出的狀態，屬於潛在財務脆弱的族群。

台灣金融研訓院長黃崇哲提醒，尤其在應對緊急財務風險方面，有19.5％的受訪民眾無法在一週內籌到10萬元，而15.5％連支應生活都有困難，這群民眾面臨如突發性失業、急病或意外等衝擊，缺乏足夠的緩衝對應與恢復能力，參照國際標準，這般的金融行為已導致經濟脆弱的生成。

《2020台灣金融生活調查》是台灣金融研訓院30日公布的台灣第一份全民金融行為調查，黃崇哲表示，此份報告歷經逾半年的規劃及全國性電話訪查，描繪國人的金融生活面貌，以及量測國人金融風險抵抗力。

該調查涵蓋台澎金馬共22縣市，共22,061成功受訪者，黃崇哲說，由於多數民眾對於金融相關的詐騙電話多有警愓，此份電訪調查的拒訪程度很高，實際成功率只有5％。

金研院指出，期望調查結果給予主管機關，在制訂普惠金融與金融知識普及等政策措施時，作為提升國家資源應用效率之依據；對於金融機構，也可藉由資料之進一步分析，開發潛在客群或多元普惠之金融商品。學術界更可結合行為財務學相關理論，發展出更多衍生性之深度研究。

(工商 )