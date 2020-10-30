人民幣匯價30日早盤走強，在岸價、離岸價均收復6.69關口。華爾街見聞報導，在岸人民幣兌美元30日上午10時30分報6.6893元，較上日夜盤收盤漲近270點；離岸人民幣兌美元報6.6897元，日內漲近200點。

另據中國外匯交易中心數據顯示，30日人民幣兌美元中間價報6.7232，較上個交易日調升28基點，結束連續五日下調，暫時脫離兩周以來低位。

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