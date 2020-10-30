人民幣早盤走強 在岸、離岸價均收復6.69關口 11:202020/10/30 工商 李書良 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣匯價30日早盤走強，在岸價、離岸價均收復6.69關口。華爾街見聞報導，在岸人民幣兌美元30日上午10時30分報6.6893元，較上日夜盤收盤漲近270點；離岸人民幣兌美元報6.6897元，日內漲近200點。 另據中國外匯交易中心數據顯示，30日人民幣兌美元中間價報6.7232，較上個交易日調升28基點，結束連續五日下調，暫時脫離兩周以來低位。 (工商 ) #早盤 #走強 #離岸價 #收復 #關口 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美國選前、市場觀望 台股早盤小跌 09:222020/10/30 財經 人民幣兌美元中間價調升28基點 10:202020/10/30 財經 新台幣開貶轉升 早盤強升3.24角 09:272020/10/30 財經 上銀現金增資發行價格訂為195元 今日股價不捧場 09:432020/10/30 財經 熱門股－申豐 量價得宜震盪走高 04:102020/10/30 證券．權證 股價指數期貨贏家專欄－疫情升溫 生技期避險優選 04:102020/10/30 證券．權證 滬指開盤上漲0.18％ 恒指開跌0.21％ 10:102020/10/30 財經 報價勁揚 EVA三雄營運吃香 04:102020/10/30 證券．權證 替華為報仇？蘋果大中華營收下滑 盤後暴跌逾5％ 08:402020/10/30 財經 A股早盤開高走低 汽車類股領漲 蘋概股走軟 12:592020/10/30 財經 財經熱門新聞 台積電殺完沒？專家爆400必破 撿槍買點太驚嚇 - 財經 美大選「終局已定」？張忠謀親吐8字真言 - 財經 斷貨後！華為手機「驚見逃生門」 晶片一哥有救了 - 財經 4年前大選狂押贏了 華爾街大咖又給驚人預測 - 財經 半導體從夢幻開局到被美卡脖子 大陸為何浪擲30年光陰 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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