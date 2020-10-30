大陸知名投行中國國際金融股份有限公司（中金公司）宣布，11月2日週一將在上交所上市，公開發行逾4.59億A股，發行價人民幣（下同）28.78元，公司並向阿里巴巴、阿拉伯聯合大公國主權財富基金ADIA、中國人壽、太平人壽等17名戰略投資者配售發行逾1.37億股。

全天候科技30日報導，下周大陸大型券商將齊聚A股，得到阿里巴巴和海外主權財富基金加持的投行中金公司將登陸上交所掛牌。

中金在29日晚間宣布，定於11月2日在上海證券交易所上市，本次公開發行A股4.59億股，每股面值1.00元，占發行完成後總股本的9.50％，發行後總股本為48.27億股，其中H股19.04億股。

以發行價每股28.78元計算，此次中金在上交所發行募資總額為131.98億元，扣除發行費用後，募資淨額為130.32億元。發行後本益比為33.89倍。

中金披露，公司主要股東中，發行前持股占44.32％的中央匯金在發行後持股40.11％，海爾金控發行後的持股比由發行前的9.12％降至8.26％，中投股比由2.92％降至2.64％。

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