間歇性斷食法愈趨熱門，許多女星名人都宣稱運用間歇斷食瘦身成功。然而間歇性斷食的原理為何，是否真的能幫助減重？黃君聖營養師說明，近年常見的「168斷食法」是將一日24小時區隔為不能進食的16個小時與可以進食的8小時，當攝取高碳水化合物的食物後，人體血糖上升，胰島細胞會分泌胰島素使血糖下降至趨於平穩。由於胰島素為合成性荷爾蒙，會促進體內脂肪合成。進行間歇性斷食的原理是控制進食時間，讓胰島素分泌減緩，降低脂肪合成來達成減重目的。

黃君聖表示，若要採用間歇性斷食時，在非進食時段最好只喝黑咖啡、茶或是水，其餘會使胰島素分泌的食物都可能破壞效果。另外，在進食時段應避免暴飲暴食，保持與平常的飲食習慣一致，熱量攝取也應控制比身體消耗來得少，達到所謂「熱量赤字」。 黃君聖強調，即便採取間歇性斷食，也不能忽略飲食均衡的重要性，六大類食物皆需攝取，進食順序可從蔬菜、蛋白質優先攝取，最後才是主食類（碳水化合物），如此一來能延緩胰島素上升，也有助於達到減重。

168間歇性斷食真能瘦？營養師籲吃飯順序更重要！特定族群勿亂試。(影音來源：今健康提供）

哪些族群不適用間歇性斷食法？營養師籲需專業評估再執行

斷食法除了能幫助減重，甚至能對健康帶來正面效益？黃君聖說明，因為現代人的飲食習慣，有相關研究指出間歇性斷食對身體的抗發炎、抗氧化甚至對血糖控制有助益，不過目前證據仍不夠全面。營養師提醒，如果為慢性病族群、正在懷孕的婦女，還有正在發育的青少年，都不建議自行執行間歇性斷食，尤其糖尿病的患者已經有血糖方面的問題，沒有依照醫囑控制血糖平穩，嚴重恐會有致命危機。黃君聖指出，要採取嚴格的體重管理，或是間歇性斷食，建議先由專業評估後再執行，避免對身體其他機能造成傷害，才能達到安全減重的目標。（網頁編輯梁惠明）

(中時新聞網)