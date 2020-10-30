桃園禮儀社砸店衝突 警3小時逮人 11:232020/10/30 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市桃園區大有路某桃園市桃園區大有路某禮儀社29日發生砸店衝突。（翻攝照片／賴佑維桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市桃園區大有路某禮儀社29日發生砸店衝突，警方獲報趕往，發現24歲林姓男子因積欠男7萬元，29日林和8名友人前往還錢時，與店家發生口角，林因此不滿，和友人一陣「乒乒乓乓」砸毀店內物品後逃逸。 警方表示，獲報衝突發生後，隨即派遣快打部隊前往處理，不過林已經逃逸。警方獲報調閱沿線監視器，30日凌晨，案發後不到3小時將9人查緝到案，依毀損、聚眾鬥毆罪嫌移請偵辦。 (中時 ) #衝突 #警方 #友人 #桃園 #禮儀社 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南市議會爆衝突 4人掛彩 04:102020/10/30 地方新聞 中央逼吞萊豬 藍籲台中硬起來 04:102020/10/30 地方新聞 嘉義八旬老翁訪友迷路12小時 警巧遇助返家 10:342020/10/29 寶島 剁手價報你知！超市周年慶買1送1 04:102020/10/30 時尚消費 最新民調出爐 親綠媒體人：2022民進黨大炸彈等著爆炸 01:392020/10/30 政治 桃園凌晨惡火 高齡父子雙亡 04:102020/10/29 地方新聞 台北首宗 社子島福安里長罷免案成立 12／12投票 22:482020/10/29 政治 逃亡2月有累到 連三榮投案 04:102020/10/30 社會新聞 尷尬！深夜催油門擾人 攔車毆打才發現是朋友 09:522020/10/30 社會 《Pokémon GO》11月社群日鴨嘴火獸和電擊獸連袂登場 18:472020/10/29 科技 社會熱門新聞 太陽會小弟盜刷大嫂信用卡 四肢全斷活活打死 - 社會 長榮女僑生遭擄遇害棄屍 馬國網友怒罵：台灣殺人不會判死刑 - 社會 反應「路黑」無果釀擄殺案 長榮學生暴怒轟校、警縱容 - 社會 竟是同一人！長榮女大生遭擄殺 學生爆：上月曾在同地點被掩口鼻 - 社會 長榮女大生遇害「破案關鍵」！兇嫌伴屍19小時 「建檔紅車」6小時落網 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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