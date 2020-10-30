桃園市桃園區大有路某禮儀社29日發生砸店衝突，警方獲報趕往，發現24歲林姓男子因積欠男7萬元，29日林和8名友人前往還錢時，與店家發生口角，林因此不滿，和友人一陣「乒乒乓乓」砸毀店內物品後逃逸。

警方表示，獲報衝突發生後，隨即派遣快打部隊前往處理，不過林已經逃逸。警方獲報調閱沿線監視器，30日凌晨，案發後不到3小時將9人查緝到案，依毀損、聚眾鬥毆罪嫌移請偵辦。

(中時 )