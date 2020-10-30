雲林李姓男子與陳姓女子離婚後仍同居，他們共同育養2童因不明原因死亡後棄屍，前年李、陳依遺棄屍體罪判囚6年2月、3年半；另李、陳虐死長子部分，更一審各判刑9年、7年半，李不服提上訴，今遭最高法院駁回。

李、陳原係夫妻，離婚後仍同居，共育養多名幼童，2008年間，其中2童未滿周歲，分別因不明原因，先後死亡，李、陳2人將男童屍體裝入旅行袋，乘計程車至桃園市龜山區，丟棄邊坡下；女童屍體以毯包覆，挖洞埋棄在雲林縣崙背鄉自宅後方。

另年紀最大的長子發育遲緩，遭李男毆打，2013年9月間，李酒後情緒不穩，見男童未主動刷牙，竟徒手毆打其的臉部，再拿木棍毆打其大腿、小腿、腳底等部位，導致無法行走，李僅以棉被鋪在地板上，任由男童躺臥休息約5至7天左右，傷重死亡。

7歲男童因傷躺臥，無自救能力，陳、李既為其扶養義務人，卻因恐懼自己通緝犯身分暴露，竟基於遺棄犯意，未將男童送醫或為其他扶助、保護，任由其日漸傷重死亡。

(中時 )