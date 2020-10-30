The Celtics are weighing the idea of trading for Jazz center Rudy Gobert, source tells me.



There’s belief within the Celtics organization that trading for a center this offseason is a priority. — Ross 🏀 (@LegionHoopsRoss) October 29, 2020

根據《LegionHoops》記者羅斯30日爆料，目前「綠衫軍」塞爾提克已把補進優質中鋒當作首要任務，且把目標鎖定在爵士中鋒戈貝爾身上，塞爾提克也開始跟爵士探詢交易可能性，但這個爆料卻被網友痛批，強調戈貝爾根本不適合綠軍。

畢竟對於塞爾提克來說，雖擁有肯巴沃克、史馬特、傑倫布朗、塔圖等好手，卻在內線始終居於劣勢，畢竟蒂斯、坎特等中鋒都不太適用，造成他們在今年東區冠軍賽面對熱火，慘遭熱火中鋒阿德巴約肆虐，無奈以2勝4敗遭到淘汰出局。

可是想要換來上季場均15.1分、13.5籃板與1.9火鍋的戈貝爾，塞爾提克勢必付出不小的交易籌碼，目前戈貝爾跟爵士還剩1年2653萬美元合約，明年夏天就可成為自由球員，代表就算塞爾提克換來戈貝爾，還須馬上跟他討論續約問題。

不過塞爾提克有意換來戈貝爾的謠言才傳出，就有綠軍球迷認為，戈貝爾根本不適合塞爾提克，到了季後賽也毫無作用，在塞爾提克總教練史蒂文斯的體系下，綠軍需要的是可以切入且在外線投籃的中鋒，去換戈貝爾根本是很愚蠢的決定。

(中時 )