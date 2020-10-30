經濟數據優於預期，美股四大指數反彈，但台股似乎不賞光，儘管今跌勢趨緩，開跌11.56點，報在12651.35點，但隨即跌幅擴大，指數最低觸12557點，下挫逾百點之多，亞股亦拉回震盪，今日成交量預估落在1800億元，短期因為美國總統大選前的高度不確定性，且第四季疫情捲土重來的衝擊下，資本市場的潛在風險仍相當高，中長線支撐在半年線12,150點附近。

蘋果季報不如預期，第三季iPhone業務營收減少20%，且對於本季財測尚不明朗，使得蘋果盤後一度跌逾5%，也影響到今蘋概三大指標股，股王大立光(3008)開低震盪，盤中一度翻紅回到平盤之上小漲，台積電(2330)、鴻海(2317)均走跌，惟跌幅均不大。

除蘋概三大指標股的震盪外，其餘權值股來說，昨日強勢的面板雙虎，今回檔整理，友達(2409)開低整理，盤中跌幅收斂回到平盤附近，群創(3481)法說報喜，第三季每股賺0.16元，擺脫連續7季的虧損，但今日股價利多不漲，盤中下挫約1.5%；今日法說即將登場的聯發科(2454)，市場觀望氣氛濃，跌幅約1.4%；法說報喜的聯電(2303)，第三季亮麗財報，但今日開低回檔修正，跌幅逾4%。

目前因為歐美疫情急速惡化，新紓困案選前確定無望通過等因素，衝擊國際股市震盪加劇，加上投資人選擇觀望居多，市場量能明顯陷入萎縮，周成交均量不到2000億元。

分析師表示，現階段美國大選前是場紛擾，但待下周大選過後，市場不確定因素將可望減少，股市終將回歸基本面主導，目前盤勢進入最後壓縮期，考量美股第三季財報可望優於預期、蘋果新機iPhone12系列熱賣，基本面、政策面皆有助選後整體走勢上揚，目前台股技術面中長期均線仍呈多頭排列，時序正值第三季財報陸續公布，可留意財報表現或是展望佳的個股。

(時報資訊)