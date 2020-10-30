臉書第三季營收溫和成長，但其美國與加拿大的用戶減少，受此影響，周四盤後股價下跌2.65%，報273.40美元。

臉書第三季營收年增21.6%，為214.7億美元，超出市場預期的198億美元。淨利年增29%，為78.5億美元。經調整後，每股盈餘為2.71美元，優於市場預期的每股盈餘1.91美元

第三季臉書每日活躍用戶（DAU）為18.2億個，高於市場預期的17.9億個。每月活躍用戶（MAU）為27.4億個，略超出市場預期的27億個。

每用戶平均收入（ARPU）為7.89美元，亦優於市場預估的7.32美元。

不過，臉書在美國與加拿大的每日活躍用戶數從上一季的1.98億下滑至1.96億。該公司表示，這是因為新冠肺炎疫情使第二季美國與加拿大的用戶數大增所致，並警告第四季美國與加拿大的用戶數可能持平或進一步減少。

臉書在歐洲的每日活躍用戶數，則連續第三個季度保持在3.05億水準。

臉書表示，包括Instagram、Messenger、WhatsApp在內，旗下所有app每月用戶數合計為32.1億個，而上一季為31.4億個。

拒絕以仇恨換取獲利的「StopHateForProfit」抵制活動，似乎未影響該公司的廣告業務，其第三季營收較去年同期成長22%。

此外，執行長扎克伯格（Mark Zuckerberg）在法說會上表示，該公司現在已經有1000萬個活躍廣告客戶，較7月的900萬個增加。

臉書預期，在節日旺季需求帶動下，第四季廣告營收增長率將高於第三季。

此外，包括Oculus虛擬實境頭戴裝置與Portal視訊聊天設備在內的「其他」業務營收為2.49億美元，年減7%。不過，臉書表示，Oculus Quest 2銷售強勁，可望在第四季為該部門營收帶來助益。

(時報資訊)