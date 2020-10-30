「聯絡簿」是家長與老師溝通的橋樑，幫助家長了解孩子的上學狀況，也因此學校會要求家長天天簽名。一位超有創意的爸爸除了簽名外，還會在親師留言版畫圖，近日又PO文分享「終於把湘北籃球隊簽完了」，只見櫻木花道、流川楓等經典動漫角色都出現在聯絡簿裡，精緻擬真的畫風，引發網友熱議，跪著看完！小心期末老師沒收聯絡簿。

一名超有才的爸爸替女兒簽聯絡簿時，還會在親師留言版畫圖，近日分享「湘北籃球隊」的擬真手繪圖，讓許多網友狂讚直呼，小心期末老師沒收連絡簿。（圖／翻攝自爆廢１公社）

一名網友在臉書社團「爆廢1公社」發文表示，「終於把湘北籃球隊簽完了！超自虐的畫風啊啊！」同時也分享出6張照片，只見這位爸爸將連絡簿的親師留言版變成畫本，每天都畫一位知名動漫「灌籃高手」的角色，像是櫻木花道、流川楓等。

超精緻的成品圖也吸引1.5萬人點讚，並引發網友留言討論，「兒子的作業都寫完了爸爸還在畫」、「老師的簽名感覺很克制，怕簽到畫格去」、「表現良好其實是勾給你」、「看到腦海自動播放主題曲」、「被孩子耽誤的畫家」、「跪著看完」、「老師應該覺得每天都在看漫畫」、「小心學期末老師找理由沒收聯絡簿」。

而這位厲害的爸爸也開設臉書粉專，與網友們分享自己在女兒聯絡簿上的圖畫，天天一張超精彩的繪圖，至今也累計了6萬多位粉絲追蹤，人氣很高。

(中時新聞網)