「聯絡簿」是家長與老師溝通的橋樑，幫助家長了解孩子的上學狀況，也因此學校會要求家長天天簽名。一位超有創意的爸爸除了簽名外，還會在親師留言版畫圖，近日又PO文分享「終於把湘北籃球隊簽完了」，只見櫻木花道、流川楓等經典動漫角色都出現在聯絡簿裡，精緻擬真的畫風，引發網友熱議，跪著看完！小心期末老師沒收聯絡簿。
一名網友在臉書社團「爆廢1公社」發文表示，「終於把湘北籃球隊簽完了！超自虐的畫風啊啊！」同時也分享出6張照片，只見這位爸爸將連絡簿的親師留言版變成畫本，每天都畫一位知名動漫「灌籃高手」的角色，像是櫻木花道、流川楓等。
超精緻的成品圖也吸引1.5萬人點讚，並引發網友留言討論，「兒子的作業都寫完了爸爸還在畫」、「老師的簽名感覺很克制，怕簽到畫格去」、「表現良好其實是勾給你」、「看到腦海自動播放主題曲」、「被孩子耽誤的畫家」、「跪著看完」、「老師應該覺得每天都在看漫畫」、「小心學期末老師找理由沒收聯絡簿」。
而這位厲害的爸爸也開設臉書粉專，與網友們分享自己在女兒聯絡簿上的圖畫，天天一張超精彩的繪圖，至今也累計了6萬多位粉絲追蹤，人氣很高。
文章來源：爆廢1公社
(中時新聞網)
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