2021年元旦有3天連假，交通部民用航空局30日宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供990架次，計8.34萬個座位數，並從11月2日上午9時起開放訂位。

民航局指出，明年元旦假期從2021年1月1日週五開始至2021年1月3日週日共3天連假，民航局規劃2020年12月31日週四至2021年1月4日（週一）為共計5天之航空疏運期。元旦連假仍以航空旅運需求較大的澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已規劃加開班機及放大機型因應需求。

在各航線運能提供方面，澎湖航線（不含澎湖-金門航線）522架次、39,654個座位數；金門航線370架次、37,028個座位數；馬祖航線98架次、6,770個座位數；上述3離島航線共計提供990架次、83,452個座位數，後續亦將視需求狀況適時增班。

民航局提醒旅客，此次元旦連假，於尖峰時段2020年12月31日至2021年1月2日臺灣出發往離島方向，以及2021年1月2日至2021年1月4日離島出發回臺灣方向機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」使用限制，俾使有限之空運資源獲得更有效利用。

(工商 )