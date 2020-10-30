長照需求與日俱增，新北市府補助長者在家裝設浴廁防滑裝備等輔具，但新北市議員葉元之30日總質詢指出，不少經評估裝設的輔具根本不符合需求，有長者加裝L型防滑扶手卻被裝反，質疑市府驗收機制不足，讓補助美意變調；新北市長侯友宜表示，將針對使用者問卷調查，有稽核機制，滿足使用者需求。

葉元之指出，新北市府有針對長者裝設輔具每人最高2萬8000元的補助，只要民眾提出申請，市府會派評估人員到場，再由民眾自行找輔具廠商施作，但很多長者使用後，都反映不符需求，自己還要再花其他費用加裝。

葉元之說，評估員到長者家中，通常都是詢問長者意見，但應該是要根據長者住家環境提供專業建議，很多長者自己也不知道自己需要什麼。

葉元之說，就有長者向他投訴，評估員評估要長者在馬桶旁裝了一根防滑桿，但實際上根本不符合需求，長者家人自己還又花錢裝設其他設備；甚至有長者聽了評估在馬桶旁裝設L型防滑扶手，根據評估員建議卻是裝反，輔具公司按圖施作，如何確保長者居家安全？

新北市社會局長張錦麗指出，評估員具有專業職能治療師資格，通常都會先詢問長者需求，加上居家環境綜合評估，對於新的輔具，評估員也都有教育訓練。

葉元之說，制度、系統沒問題，但實際使用卻是造成很大落差，希望除有專業職能資格，後面也要考核機制與驗收機制，市府立意良善，如果沒有做到百分百，可能會讓美意毀於一旦。

另外葉元之也說，衛生局針對日照機構有嚴格規範，但交通接送過程卻無考核機制，一名長者在從日照機構回家時，卻在自己下車時跌倒大腿骨折，交通車司機也都該有長照訓練。

侯友宜說，問題確實很大，當輔具裝了一段時間，市府要了解後續使用情形，看是否要改進或擴充，有些東西用了才知道，市府會再補強；日照中心接送員訓練，也應該列入考核。

(中時 )