近期大陸採砂船越界盜採砂石狀況頻傳，除了危害離島海域生態，盜砂船的強光、噪音也嚴重影響馬祖民眾的生活品質，民眾黨立委蔡壁如、張其祿今與馬祖鄉親協會理事長林金官、理事蘇柏豪舉行記者會，共同呼籲海洋委員會增加港口資源、海巡單位裝備，改善馬祖海域問題。

由於大陸近期有許多填海造陸拓寬工程，需要大量海沙，不同於金門規定是距離海岸15公里海域方能採砂，但馬祖卻僅有6公里的禁限制海域，林金官表示，希望行政單位將馬祖比照金門的規定，防止馬祖海域抽砂，維護環境資源。

蘇柏豪表示，現階段的執法範圍太小，且法規僅保障有人的島礁，對於無人島礁的周遭海域無法控管，導致海岸線持續倒退，砂石量明顯減少，呼籲行政單位應與對岸協調經濟海域，保障馬祖鄉親安寧及海洋生態。

蘇柏豪指出，在海巡編制方面，目前只有約80人，且百噸的海巡小艇用以應對重達萬噸的盜砂船嚴重不足；此外，海巡單位使用的軟性武器老舊不堪用，電擊棒在海上相當不實用，且緝捕盜砂船並沒有獎勵機制，蘇柏豪呼籲海委會應比照緝毒走私等，以獎勵的方式鼓勵海巡弟兄維護海域生態。

對於馬祖盜砂問題，蔡壁如認為，盜砂船的光害、噪音對馬祖民眾造成很大的影響，也是對國土的重大威脅，希望行政單位增加資源提升裝備、金門馬祖規定獎勵一致、提升港口資源以連續執法。

(中時 )