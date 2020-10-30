人無遠慮，必有近憂！20號颱風閃電昨生成，雖有近台機率，不過時間還有一周，有待觀察；今起東北風增強、冷空氣南下，台灣地區愈晚愈冷，不排除下探16度。

今起東北風帶來乾冷空氣，各地降雨轉零星，僅大台北及東半部地區偶有陣雨，其他地區大致多雲到晴，中午過後中南部山區、南部近山區有短暫雨。天氣主要變化在氣溫，愈晚愈冷。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，冷空氣今天最強，感受最強烈的地方在北部，愈到晚上降溫愈明顯，預估到明天清晨，由於輻射冷卻效應，平地低溫下探16度。

今各地氣溫：北部17至23度、中部18至30度、南部20至31度、東部18至29度。

20號颱風閃電昨生成，是今年10月以來第7個颱風，史上第二多（10月單月），也是1984年以來的10月單月新高。吳德榮表示，閃電路徑仍有很大的不確定性，對台灣影響要持續觀察。

根據中央氣象局「路徑潛勢預測圖」，閃電5天後的模擬路徑進入分歧點，可能從琉球東方海域北轉遠離，或向西經呂宋島、巴士海峽附近，進入南海，不同路徑，對台灣有不同程度影響。

(中時新聞網)