台南長榮大學馬來西亞籍24歲鍾姓女大生，28日晚間下課返回住處遭擄走殺害棄屍，警方獲報，6小時內就將梁嫌逮捕到案，隨後依梁嫌供述，於高雄阿蓮山區尋獲鍾女的遺體，但全身赤裸，只穿著一條內褲。警方查後發現，梁嫌前竊盜前科累累，光在101年8月到102年，就犯下連續6起專偷「女性內褲」竊案，不料這次竟犯下天理難容的擄殺女大生命案。

高雄地方法院判決書有詳述梁嫌這6起竊盜女性內褲案，內容指出，梁嫌101年破壞一處民宅門扇及安全設備，入侵屋內拿走女性內褲，101年8月間，在阿蓮區某民宅看到晒衣場有曬女性內褲，臨起色心闖入偷竊，隔月又在另一處民宅偷走屋主丟棄在雜物堆的女性內褲，接下來3件也是從民宅曬衣場偷走女性內褲，對女性貼身衣物無招架之力。

梁嫌6起竊盜女性內褲案。（圖／司法院檢索）

由於最後一次偷竊被屋主發現遭活逮，梁嫌落網後主動向警方坦承，另外犯下5起偷竊女性內褲案，當時被檢察官依竊盜、無故入侵民宅等罪提起公訴，法官念梁嫌犯後坦承犯行，態度尚可，加上當時無前科紀錄，判他6個月徒刑，得易科罰金。未料8年後，竟犯下泯滅人性的擄人棄屍案。

台南隨機強擄 馬國女大生遭勒斃棄屍3米邊坡

(中時新聞網)