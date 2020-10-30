《2分之一強》製作單位28日證實節目將停播，而主持6年的梁赫群也有感而發，在臉書發出長文，和節目告別，感謝所有節目相關人員，字裡行間滿是不捨，「2000多個日子，晚上陪大家度過臨睡前的快樂時光，終於到了曲終人散的這一天。」

梁赫群在文中感性地謝謝電視台及搭擋女主持人們，同時也感激台前幕後人員辛苦的付出，還有節目上那群可愛淘氣的外國朋友，「把你們畢生遇到的千奇百怪、能講的不能講的故事，每晚貢獻給我們海內外的觀眾朋友們」，他也感慨這群朋友從一開始話都說不清楚，到後來能夠上各大節目活動。

梁赫群以這些外國朋友為傲，同時也向他們溫情喊話，「這個大家庭還在，只是電視上暫時看不到，有事記得出聲，希望你們在台灣一切都過得美好。」更感觸這6年以來，他經歷了許多人生大事，「想不到這個節目也即將成為時代的眼淚。」

此外，梁赫群也揭露了節目收攤原因，「因為開機率逐年降低，以致於成本效益不符，而成為我們結束的原因之一，這是一個很大的警訊」，而Sandy（吳姍儒）也表示，她很高興可以參與到《2分之一強》的一小部分，「這陣子大家都合作愉快，就後會有期囉。」

(中時新聞網)