8軍團54工兵群中尉陳瑩宣感謝太太一路陪伴，笑稱「從軍與同婚這條路都不簡單。」。（黃婉婷攝）

網路票選中，摘下「最佳新人獎」的陸軍少校王翊、太太孟酉玫，上台接受陸軍司令祝福時，兩人還激動落淚。（黃婉婷攝）

大漢營區充滿粉紅泡泡！陸軍司令部30日盛大舉行志願役官兵聯合婚禮，今年共有來自陸軍、憲兵、後備單位陸階等188對新人參與，一同步上紅毯共結連理；值得注意的是，其中有2對是同志佳偶，為國軍舉行聯合婚禮迄今，首度曝光的同志新人。

婚禮現場氣氛隆重，首先由6輛憲兵重型機車擔任前導，穿著台東阿美族服飾憲指部中士楊晨、下士林慧媖，與資通電軍上校曾啟發、國軍上士柯每學，分別搭乘2部特戰徒擊車，在家屬與官兵熱情歡呼中，引領新人團隊前往婚禮現場，並在廣場施放象徵幸福的粉彩氣球，空氣中洋溢幸福氣息。

儀程中，陸軍司令陳寶餘親頒發結婚證書及賀禮，祝福百對佳偶永結同心、鍾愛一生，體現「We are family」意涵。陸軍司令部發言人楊安指出，去年5月台灣開放同婚登記，陸軍司令部持平等態度、一視同仁，給予同志新人誠摯祝福，代表國軍立場開明且進步。

婚禮活動前，陸軍也特地舉辦新人網路票選，2對同志佳偶更是雙雙獲獎。摘下「最佳新人獎」的陸軍少校王翊、太太孟酉玫，特地帶上彩虹旗上台領獎，2人接受陳寶餘祝福時，還激動不已，淚灑婚禮現場；另一對獲頒「永浴愛河獎」的8軍團54工兵群中尉陳瑩宣與太太李沴稹，則是配戴彩虹手環上台，燦笑感謝長官祝福。

愛情短跑5個月求婚的王翊說，軍中風氣隨著時代逐漸演變，即便社會仍有異樣眼光，但不減她勇敢求愛的熱情，感謝太太孟酉玫不離不棄，也對家人頂住外界壓力、力挺女兒的精神，感到十分溫暖，期待在本次婚禮後，「能讓更多人看見同志。」

「從軍與同婚這條路都不簡單。」陳瑩宣說，她和太太是大學同學，從相識到相愛，期間相差2年，去年正式開放同婚後，便打算「衝一波」，把握對的人；老婆李沴稹也鼓勵其他同志伴侶，能在下屆舉行聯合婚禮時勇敢出櫃，接受全台國人祝福。

(中時 )