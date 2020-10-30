環保署30日公告「笑氣」為第一個列管關注化學物質，並將跨部會與經濟部、衛福部及警政機關等聯手管制，除要求製造、輸入、販賣、使用及貯存業者應取得核可、申報運作資料外，同時禁止於網購平臺交易。

環保署祭出重罰，未來查緝發現民眾未依規定持有笑氣，依法可處新臺幣3萬起到30萬元罰鍰，若致人於死或危害人體健康更可最高處無期徒刑或7年以上有期徒刑，併科罰金最高新臺幣1000萬元。環保署指出，笑氣是第一個加強管理的關注化學物質，並提出「4要2禁止」管制措施，「要核可、要標示、要逐日逐筆網路記錄、要按月申報、禁網路交易、禁無照運作」從紀錄、申報加強流向管理，以管制笑氣流向。同時，除特定用途經政府同意，笑氣必須添加具有惡臭味的「二氧化硫」，藉此遏止目前不當流用吸食情形。

環保署說明，工業用笑氣，在公告前已運作者，自今日起需要立即逐日逐筆記錄、網路傳輸、按月申報、禁止網購，公告日起半年，也就是在明（110）年5月1日前，則必須取得核可文件、完成標示「限工業用、禁止吸食」字樣、備妥安全資料表及依規定添加二氧化硫。

環保署訂於109年11月1日起將會同經濟部、衛福部及警政單位等跨部會聯手管制，積極展開聯合稽查並加強輔導業者，希望透過跨部會主動出擊，全力防止笑氣遭不當濫用。

(工商 )