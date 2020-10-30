自今年初起肆虐全球的新冠病毒至今仍未有衰退跡象，至今全球已有4470萬人確診、117萬人病歿，且歐洲、北美與拉美占了當今全球確診的66%以及76%的死亡人口。而根據路透社報導，全球單日新冠確診於28日首次超過50萬，創下疫情爆發以來的新高。

報導指出，在過去2周期間，全球單日新增新冠確診大幅攀升25%，其中疫情最為嚴峻的國家多為西方國家與部分拉美國家，其單日確診在過去數周內大幅上升。但除了美國之外，如德法等國都開始採取更嚴格的防疫措施，以避免病毒擴散。

歐洲從過去兩周至今的單日新增確診率已倍翻，更於28日首次升到25萬的新高，此一地區至今共累計950萬確診、26萬人病歿。而根據30日一份調查顯示，歐元區內主要國家加緊管制防疫措施，該區內的服務業備受限制，整體經濟活動在本月已陷入衰退。

報導指出，美國至今已有890萬人確診、22萬人病歿，不論在確診與死亡人數上仍為全球榜首，並在30日創下84169新增確診，為疫情爆發以來最高；在平均每日新增75000萬人確診下，若照當前疫情，至明年2月恐會有50萬人病歿。

亞洲方面，雖然印度新增確診稍有減緩，但亞洲仍於24日超過1千萬人確診。為全球人口第二大的印度，疫情嚴重程度僅次於美國，當前已有8百萬人確診，平均每日新增4.8萬確診。

(中時新聞網)