白襪隊自2005年後就沒拿過世界大賽冠軍，今年在美聯外卡系列賽止步，季後決定找回名人堂成員拉魯沙(Tony La Russa)回鍋執掌兵符，他執教生涯就是從白襪開始，生涯2728勝是史上第3多，也曾3度率隊拿下世界大賽冠軍，他於2011年宣布退休後，在白襪的邀請下重出江湖。

拉魯沙從年僅35歲就擔任總教練，1979年從白襪隊開始，待過7個半球季，之後轉戰運動家、紅雀，合計拿過3屆世界大賽冠軍，另闖進14次季後賽、贏過12次分區冠軍，最後在2011年率領紅雀上演「外卡驚奇」奪冠之後，便宣布退休，期間獲選4次最佳總教練，是史上最多，約有10年沒有在場上執教，今年76歲要重回沙場。

拉魯沙33年的執教生涯拿下2728勝2365敗，是史上第3多，若他重回白襪，有機會明年球季就超越傳奇教頭麥格勞(John McGraw)的2763勝，躍居史上第2多勝場的總教練。他於2014年時以全票通過進入名人堂，他當時認為成就來自於白襪、運動家及紅雀，因此未選擇入堂身份。

根據大聯盟官網表示，拉魯沙與白襪簽下複數年合約，且他與白襪老闆藍斯道夫(Jerry Reinsdorf)有著兄弟般的情誼，藍斯道夫多次在公開場合曾說，當時白襪總經理在1986年開除拉魯沙，是他擔任白襪老闆40年來，做的最大錯誤之一。

白襪總經理漢恩（Rick Hahn）表示，找來拉魯沙就是奪下冠軍的最佳陣容，相信他是總教練的最佳人選，而拉魯沙透露，「離開球場9年對我來說是種折磨，直到離開我才意識到有多想念，我沒想過我能得到這個機會，不僅僅是來到一個有能力爭冠的球隊，而是回到芝加哥，這是我起步的地方。」

(中時 )