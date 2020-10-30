日股早盤承襲上個交易日萎靡氣氛，日經225指數開低約10餘點後愈走愈低。市場交易約1個半小時，大盤跌逾200點，隨後低接買盤介入，指數開始回升，後繼無力下早盤暫收黑。日經225指數早盤收23146.37點，下跌185.57點，跌幅0.80%。東證一部指數早盤暫收1590.14點，下跌20.79點，跌幅1.29%。

如果下午日經指數尚未有反彈契機，大盤將創下自8月21日以來逾2個月，周線收黑最高紀錄，本星期交易以來，日股周線已跌1.58%。

以生產電子產品為主的京瓷(Kyocera)才剛公布財年第2季營收為35.7億美元，折算下可望賺進1.12億美元，相當於每股盈餘0.31美元。但市場大環境太差，利空氣氛濃厚，京瓷成為早盤被拋棄對象，股價暴跌近10%，這也讓京瓷股東大失血，從今(2020)年初以來至今，股價跌幅近20%。

三菱電機(Mitsubishi Electric)則是財報沒有好消息傳出，早盤股價跌逾4%。這家日本第三大綜合電機商，同時也是三菱集團核心事業群，從4到9月這大半年以來，營收雖達高達1.9兆日元，但年減率卻達13%，營業利益為613億日元，年減率更高達46%。至於公司在這6個月，只賺了482億日元，更比去(2019)年少賺47%。

(時報資訊)