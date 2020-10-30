2020年第二季交易統計數據出爐，據內政部不動產資訊平台統計，全台平均交易屋齡為23.9年，桃園市排行老么，是六都唯一屋齡在全台平均數下的都會，奪下全台屋齡最年輕之都的美名，平均屋齡僅有17.5年，還未滿18歲，比起全台平均屋齡年輕6.4年；排行老大的台中市是六都交易屋齡最高之都，平均屋齡27.7年，專家表示，老屋改造帶起另類風潮。依交易屋齡占比來看，30年以上屋齡占比最高為台北市，達51.9%；交易屋齡在1年以下，交易表現均在個位數，唯獨桃園市與台南市占比達十位數以上，分別占18.1%與13.3%。

台灣房屋集團趨勢中心經理江怡慧表示，六都中台中市平均屋齡最高，達27.7年，進一步從各屋齡交易情況看到，20年以上屋齡交易更高達八成；屋齡5年內交易比例也僅1.2%，和六都其他縣市有很大差距，因而拿下平均交易屋齡最老的城市。

30年以上超高齡老屋交易最多的台北市來說，占成交比例達51%，每2戶交易有一戶就是30年以上屋齡，當然這與首都開發早也有著極大的關係，加上近年危老改建與都市更新的議題夯，也是讓30年以上老屋搶手熱賣的原因之一。

江怡慧分析，老屋比重高的原因，除了爭取危老改建或都更外，不排除建物年久維修多，如潮濕、漏水、壁癌或是管線老舊所累積等問題，進而影響居住品質，因而換屋同時屋況的安全性也會成為考量環節；或是目前擁有30年以上屋齡的一手屋主，現在也都進入退休或是高齡的階段，自然會面臨到老公寓無電梯的不便性以及原來大坪數住宅，因子女紛紛離巢而換屋；當然也有許多人專找老屋，透過老屋改造極具文青風格的店面、餐廳或是民宿，不但吸睛、創造話題，也成為網美打卡熱點，帶起另類的經濟效益。

江怡慧說，平均屋齡最年輕的桃園市，一年以下新成屋交易奪六都之冠，比例高達18%，五年以下的部分就占了桃園市交易的三成，換句話說，桃園購屋中每三人有一人都是買屋齡5年內住宅，同時30年以上老屋交易量占比都是六都最低，足見桃園市為新屋交易熱絡的榜首且推案交易量體大。

(時報資訊)