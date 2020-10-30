《商情》黃金亞洲電子盤走高 11:422020/10/30 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因美元漲勢暫緩，且歐美地區疫情持續擴大，法國與德國皆表示要再次實施封鎖政策，因此提高黃金避險需求，令金價走高，不過因美國新一輪紓困法案推行機會渺茫，而限制金價漲幅；截至台北時間上午11點20分止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 12月黃金上漲7.8美元，報每盎司1875.8美元。 12月白銀上漲0.18美元，報每盎司23.54美元。 1月白金上漲6.6美元，報每盎司856.1美元。 12月鈀金上漲22.2美元，報每盎司2220.7美元。(商品行情網) (時報資訊) #報每盎司 #黃金 #亞洲 #電子盤 #走高 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際金融》蘋果、亞馬遜盤後走跌 美指期回落 10:172020/10/30 財經 《生醫股》軒郁Q4營收可望創新高 多方開攻 11:252020/10/30 財經 《韓股》2300點保衛戰 多方無力捍衛 12:162020/10/30 財經 《商情》美元走強 打壓紐約期金走跌 10:002020/10/30 財經 《盤後解析》台股倒地 周線收黑 14:322020/10/30 財經 台經院製造業景氣燈號 連3個月走升 10:432020/10/30 財經 台達化、華夏 Q4報價續揚 04:102020/10/30 證券．權證 《日股》買盤乏力 日股晨收黑185點 11:422020/10/30 財經 熱門股－申豐 量價得宜震盪走高 04:102020/10/30 證券．權證 《半導體》蘋果盤後股價跌 台積電下壓 10:172020/10/30 財經 財經熱門新聞 台積電殺完沒？專家爆400必破 撿槍買點太驚嚇 - 財經 美大選「終局已定」？張忠謀親吐8字真言 - 財經 斷貨後！華為手機「驚見逃生門」 晶片一哥有救了 - 財經 4年前大選狂押贏了 華爾街大咖又給驚人預測 - 財經 半導體從夢幻開局到被美卡脖子 大陸為何浪擲30年光陰 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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