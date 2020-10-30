因美元漲勢暫緩，且歐美地區疫情持續擴大，法國與德國皆表示要再次實施封鎖政策，因此提高黃金避險需求，令金價走高，不過因美國新一輪紓困法案推行機會渺茫，而限制金價漲幅；截至台北時間上午11點20分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

12月黃金上漲7.8美元，報每盎司1875.8美元。

12月白銀上漲0.18美元，報每盎司23.54美元。

1月白金上漲6.6美元，報每盎司856.1美元。

12月鈀金上漲22.2美元，報每盎司2220.7美元。(商品行情網)

(時報資訊)