量測儀器設備廠致茂(2360)今年業績回復成長力道，前3季淨利年增31%，每股盈餘(EPS)為3.92元。展望後市，致茂認為，受惠AIoT趨勢下帶動的高速運算晶片需求與應用大幅提升，將有助於致茂在半導體相關測試設備營收持續成長，法人看好公司全年業績成長可期。

致茂電子29日召開法說會，公布2020年第3季財報，2020年第3季合併營收為42億元，季增9%，年增22%；營業淨利6.46億元，季增14%，且年增45%；稅後淨利為5.8億元，與上季相當，較去年同期增長21%。EPS為1.39元。

受惠半導體/Photonics測試解決方案業務成長，致茂今年前3季營收為114億元、年增20%，營業利益20億元、年增51%，稅後淨利為16億元、年增31%，EPS為3.92元。

展望後市，致茂認為，受惠AIoT趨勢下帶動的高速運算晶片需求與應用大幅提升，包括CPU/GPU、Sensors、RF相關等，將有助於致茂在半導體相關測試設備營收持續成長。

致茂的半導體產品成長主要來自IC產品的可靠性測試相關設備、溫控檢測設備，以及因應美系大廠手機導入3D感測元件所需的ToF VCSEL測試設備等。

致茂將推出新一代電力電子檢測設備，應用於綠能相關產業，包含電動車相關零組件、電池模塊與模組、智慧電網及5G/伺服器等相關產業。

法人表示，致茂的量測及自動化檢測設備應用領域持續多元化，目前電動車相關以及5G相關應用佔量測及自動化檢測設備業務營收比重，合計已占一半以上，隨著電動車以及5G發展看好，有助於致茂的量測及自動化檢測設備需求持續增加。

(時報資訊)