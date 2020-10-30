隨著北半球國家每日確診數激增，周三全球新冠狀病毒單日確診數首度突破50萬人，創下單日新高記錄。

才不到兩周時間，全球的每日確診數已經增加近25%。上周五，全球單日確診數才首度創下40萬記錄。

過去幾周，大部分西方國家與拉美部分國家的單日確診數均創下新高。除了美國之外，許多國家的政府已經開始採取更強大的措施以遏阻疫情擴散。

目前全球新冠狀病毒累計感染人數已超過4470萬人，約117萬人因此病故。歐洲、北美與拉丁美洲占全球總確診數逾66%，占全球總死亡病例逾76%。

根據路透社統計，過去兩周，歐洲的每日新增確診數已經增加一倍，其單日確診數在周三首度突破25萬人。該地區目前為止的累計確診數約為950萬人，累計死亡病例為26.1萬人。

美國仍然是全球確診數最高的國家，目前累計感染人數約為890萬，約22.8萬人因此死亡。該國在上周五打破單日確診記錄，呈報84,169個新病例。目前美國的每日平均確診數約為75,000人。

印度是僅次於美國，全球疫情第二嚴重的國家，其每日平均確診數約為48,000人，目前累計確診數突破800萬人。

(時報資訊)